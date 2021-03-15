Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İzmir'in Konak ilçesinde, ekmek arasına zulalanmış 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde uygulama yaptı.
Kimlik bilgileri kontrol edilen A.Ş. ve B.H.H'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.
A.Ş'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Koronavirüs Narkotik Uyuşturucu
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