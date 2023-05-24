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Güncel
AA 24.05.2023 00:09

Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitmeni olarak görev yapan B.Y'yi, dün Fatih Sitesi mevkiinde bıçakla ağır yaralayan M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan B.Y'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde, dün, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.P'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılmış, kaçan M.P. ise Kilimli ilçesinde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

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