Uşak’ta geçen yıl 1333 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında düzenlenen 821 operasyonda bin 333 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Yine 2022 yılı boyunca; çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi aynı açıklamada yer aldı. Uşak Valiliği açıklamasında; “Gençlerimizi uyuşturucu belasından korumak için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız olarak mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede emeği geçen kahraman polislerimize sonsuz teşekkürler. Kökünü kurutana kadar devam” denildi.