Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 30 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 kişinin içki imal ederek ilçede işlettikleri iş yerinde sattıkları bilgisine ulaşıldı.
Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Zonguldak Sahte İçki Sahte Alkol
Sıradaki Haber
Sakarya'da okuldan bilgisayar ve para çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz