Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 02:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.G. idaresindeki 34 YM 2460 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 34 DBB 316 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan H.G, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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