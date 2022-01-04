Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde 4 gün önce derede cesedi bulunan kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan karısı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık'ta Markuşlar Deresi'nde Metin Özalp'ın (59) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında eşi M. Özalp'ı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Özalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hacılar köyünde işçi Metin Özalp'ın 28 Aralık'ta ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. Arama çalışmaları devam ederken köy imamı tarafından Markuşlar Deresi'nde bulunan cesedin Özalp'a ait olduğu belirlenmişti.
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