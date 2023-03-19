Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesinde Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale zaferini anlatan sunumu izledi Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün önlemi belirten konuşmayı yapan Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmeni Ebru Akyüz Biçer, “57. alaydır Çanakkale. Gurur duyuyor gönlümüz. Vatanımız milletimiz bayrağımız uğruna canlarına feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz”dedi.

Ardından şiirler okunarak, 18 Mart Şehitleri anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim gibi yarışmalarda dereceye girenlere öğrencilere ödülleri verildi. Programın son bölümünde ise Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Çanakkale Geçilmez’ adı altında tiyatro gösterisi yaptı.Yapılan gösteri salondan büyük alkış aldı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.