Zonguldak Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresinin yürüteceği çalışmalarla kent turizmine katkı sağlaması hedeflenen "Doğa, Deniz ve Karavan Projesi" ile bölgenin yerli ve yabancı turistlerin tercih edeceği en önemli karavan park alanı olması planlanıyor.

Bölge, dalgaların ve rüzgarın etkisiyle taşların yumuşak kısımlarının aşınması sonucu kayaçlar üzerinde oluşan, "tafoni" adı verilen küçük oyuklarla dikkati çekiyor. Görenlerin ilgisini çeken bu kayalıklar sayesinde bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da artış bekleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine, kilometrelerce kıyısı olan kentte deniz turizmiyle ilgili bir eksiklik olduğunu hissettiklerini ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Zonguldak'ın doğasıyla, deniziyle farklı alternatif turizm sektörlerine hitap edebilecek ciddi bir kent olduğunu belirten Karayılmaz, "Akçakoca'dan sonra Amasra'ya kadar olan hatta karavan turizmiyle ilgili herhangi profesyonel çalışmanın olmadığını gördüğümüz için Sayın Valimizle bu konuya eğilmemiz gerektiğini düşündük." dedi.

Karayılmaz, son yıllarda doğa turizmi, mağaracılık ve yer altı zenginliklerinin çok çeşitli olması dolayısıyla vatandaşların kente teveccüh gösterdiğini anlatarak, dışarıdan gelecek vatandaşların kendi araçlarıyla günübirlik konaklayabilecekleri, karavanlarıyla güzel birkaç gün geçirebilecekleri ortam hazırlamak istediklerini kaydetti.

Bu amaçla Zonguldak ve Ereğli'nin tam orta noktasında, Kireçlik bölgesinde güzel sahil tespit ettiklerini belirten Karayılmaz, "Bizler burada bir yatırım olmasını arzu ettik. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının turizm projeleri üzerindeki desteklerini biliyoruz. Bununla ilgili çalışma yapalım istedik. İl Özel İdarede mimar, mühendis arkadaşlarımız bölgeye gittiler ve bir çalışma yaptılar. Buranın en güzel yer olduğu düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirmeye başladık." diye konuştu.

Karayılmaz, bölgenin coğrafi olarak çok güzel bir noktada olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Burada ilginç olan, zamanla rüzgarın, güneşin, yağmurun ve dalgaların etkisiyle oluşmuş inanılmaz güzellikleri olan kayalıklar, yan tarafında güzel plajı var, arkası hemen ormanlık bir alan. Dereden içeriye girdiğinizde bu bölgede çok güzel şelalelerin varlığından bahsedebiliriz. Bunun yanında bir kilometreyi aşkın, kayaların arasından yürüyüş yolu yaparak, planlayarak hem ileride temiz su kaynağına hem de küçük küçük mağaralara ulaşım söz konusu."

Bölgeyi bilinen bir yer haline getirmek istediklerini vurgulayan Karayılmaz, "Buranın sadece yaz döneminde topluma hizmet etmesini düşünmüyoruz. Burada dalgıçlıkla, balık avlamayla ilgili yılın 12 ayında faaliyet gösterebilecek çok güzel alanların olduğunu, hem plajından faydalanıp balık tutmayla ilgili çeşitli etkinliklerin yapılabileceği hem de trekking (yürüyüş) yapılabilecek çok güzel bir alan olduğunu tespit ettik. Burayı çok önemsiyoruz. Projelendirdik, mimarisini, her şeyini çıkardık. En kısa dönemde de orada yaşam alanı olacağını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgede yaklaşık 7 yıldır kamp kuran Bülent Aksoy da Kireçlik sahilinin temiz havasıyla insanların tercih ettiği bir sahil olduğunu belirterek, "Doğasıyla, deniziyle, yeşil ve mavisiyle güzel bir mevki burası. Balık avcılığı, gezmek ve kafa dinlemek için sakin ve güzel bir yer. Buraya kampçılar ve yabancı misafirler geliyor, müthiş doğa ve denizle karşılaşıyorlar." dedi.