Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdemli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
[Fotoğraf:AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde savrulan otomobil, takla atarak durabildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Etiketler: Mersin
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