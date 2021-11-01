Kızların spora kazandırılması amacıyla 2019 yılında kurulan, lise ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda (BESYO) eğitimini sürdüren öğrenciler ile lise mezunu kızlardan oluşan kadın futbol takımı, yeni sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Kentte ön yargıları kırarak kentin tek kadın futbol takımına girmeyi başaran kadın futbolcular, bu yıl 3. ligde Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyor.

Takımın turkuaz-beyaz renkli formasını giyerek sahada mücadele veren futbolcular, antrenörleri eşliğinde Tatvan Stadyumu'nda haftanın 4 günü idman yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2019'dan bu yana birkaç maça çıkabilen kadın futbolcular, yeni sezonda rakiplerini geride bırakarak, hayallerine ulaşmak istiyor.

"Kızlarımız için imkanlarımızı zorluyoruz"

Takımın antrenörü Abdurrahman Kaçak, AA muhabirine, başlamasını bekledikleri lig için 18 kişilik kadroyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kaçak, takımın 3. Lig'de oynayacağını ancak hedeflerinin üst ligleri zorlamak olduğunu belirterek, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Haftada 4 gün antrenman yaptıklarını dile getiren Kaçak, "Kızlarımız için imkanlarımızı zorluyoruz. Bitlis'te bütün kulvarlarda olduğu gibi kadın futbolunda da ilerlemek istiyoruz. İnşallah daha çok kızımızı sahada göreceğiz. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar sahalarımızda hep erkekleri gördük bundan sonra kadınları da göreceğiz." dedi.

Kaçak, kadınların çalışmalar sayesinde her geçen gün daha da ilerlediğine işaret ederek, başarıyı kadınların yakalayacağına inandığını aktardı.

Bitlis Kadın Spor Kulübünün ilde örnek bir çalışmaya imza attığını anlatan Kaçak, "Sürekli bizi arayarak gelmek isteyen kadınlar oluyor. Bundan sonra onları yeşil sahada daha çok göreceğiz. Temennimiz bu yönde. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Takıma faydası olacak kişileri sahaya alarak sayımızı artıracağız. Desteklerinden dolayı kulüp başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a teşekkür ederim." diye konuştu.

"Haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz"

Takımın kalecisi İlayda Oran ise 2019'da Tatvan'da kurulan kadın futbol takımına katıldığını ancak salgın nedeniyle maçlara çıkamadıklarını belirtti.

Normalleşme sürecinin ardından idmanlara başladıklarını kaydeden Oran, "Haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Ön yargıyı kırmak istiyoruz. Kadınlar olarak 2019 yılında sahaya indik. 'Kadınlardan olamaz' ve 'yapamaz' dediler. Erkeklere sunulan imkanlar bize sunulsaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdik. Öncelikle futbolu bana sevdiren hocama teşekkür ediyorum. Bitlis'te kadın sporcu olmak, kadın futbolunu temsil etmek ve ön yargıları kırmak çok zor. Bunu başarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteye hazırlanan Şeyma Taş, çocukluğundan bu yana futbolu sevdiğini, kadın olarak böyle bir platformda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hocamızın ve başkanımızın yardımıyla buralara geldik. Mesele gelebilmek değil, sürdürmek. 2 top çevirdikten sonra bırakmıyoruz. Haftada 4 gün antrenman yaparak bir düzeye gelmeye çalışıyoruz. Öğrenciyiz, okumaya ve ilerlemeye çalışıyoruz. Ülkemizde futbol denilince akla erkekler geliyor. Neden kadınlar olmasın, neden biz de bu sahalarda mücadele etmeyelim? Formalarımızı ilk giydiğimizde çevremizdekilerin bakış açısı bizi rahatsız etti. Bunu bir şekilde atlattık, atlamaya devam edeceğiz. Kadınlar olarak sahada olmaktan memnunuz, olmaya da devam edeceğiz. İdmanların meyvesini hep beraber alacağız. Lig maçlarımız açıklanacak. Atılan her bir gol kadınların yararına."