Zonguldak Tanıtım Günleri başarıyla tamamlandı

Zonguldak Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Öncan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin başarısını değerlendirerek, Zonguldak'ın kültürel ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı bu etkinliğin, şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Öncan, "Bu fuarda şehrimizin başarı örneklerini de sergiledik. ZONDEF olarak her yıl şehrimizin tanıtımı için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



Etkinlik, 4 gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleşti. Öncan, şehrin tanıtımına katkı sağlamak adına gelecek etkinliklerde daha fazla kamu kurum ve kuruluşunun desteğini beklediklerini ifade etti.



Ayrıca, BAKKA, ZONTAB, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi kurumların şehrin turizmi, tarihi, yöresi ve kültürünü daha etkin bir şekilde tanıtması gerektiğini vurguladı. Zonguldak Tanıtım Günleri, şehrin zengin kültürel mirasını ve potansiyelini ulusal düzeyde sergileyerek, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Zonguldak Tanıtım Günleri'ni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdik. Zonguldak Valiliği himayelerinde ZTSO işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz tanıtım günlerinde Zonguldak'ın kültürel, yöresel ürünleri başta olmak üzere şehrin tanıtımına katkı sağlayacak herkesi bu etkinlikte buluşturmayı hedefledik. Aynı zamanda başarı örnekleri de bu fuarda yer aldı. Biz ZONDEF olarak her yıl şehrimizin tanıtımı açısından büyük çaba gerektiren bu organizasyonu düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Çok yoğun ve meşakkatli bir sürecin ardından bu yıl da etkinliğimizi 4 gün boyunca tamamlamış olduk. Şehrin tanıtımına katkı sağlanması adına bundan sonraki tanıtım günlerinde daha çok kamu kurum ve kuruluşumuzun destek vermesini bekliyoruz. BAKKA Zontab, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarımız şehrin turizmini, tarihini, yöresini, kültürünü kısacası geçmişini ve bugününün taşınması noktasında daha çok katkı sunmalarını bekliyoruz. Şehrimizin tanıtımı açısından daha çok faydalı olacağını ümit ediyoruz" ifadelerineyerverdi.