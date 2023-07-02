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Güncel
İHA 02.07.2023 09:24

"Zigana’nın Nazar Boncuğu" Limni Gölü’ne ziyaretçi akını

Tarih boyunca çok önemli bir geçit olan Zigana Dağının yamacında yer alan ve “Zigana’nın Nazar Boncuğu" olarak nitelendirilen tabiat harikası Limni Gölü Tabiat Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

"Zigana’nın Nazar Boncuğu" Limni Gölü’ne ziyaretçi akını
[Fotograf: İHA]

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı bayram tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Etrafını sarmalayan çam ormanları arasında, düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği Limni Gölü Tabiat Parkı Doğu Karadeniz bölgesinin önemli turizm duraklarından birisi olarak biliniyor.

"Zigana’nın Nazar Boncuğu" Limni Gölü’ne ziyaretçi akını

“Huzur veren mekan” ve “Zigana'nın nazar boncuğu” olarak anılıyor

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla “Huzur veren mekan” olarak ve “Zigana'nın nazar boncuğu” nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı tesis işletmecisi Murat Eroğlu bayram tatili boyunca 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyerek, ziyaretçilerini doğal güzellik, bol oksijenli hava ve işlenmemiş yerli kuzu etinin tadına bakmak için Limni Gölü’ne davet etti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden oldukça memnun olduklarını söyleyen Limni Gölü Tabiat Parkı tesis işletmecisi Murat Eroğlu, “Kurban Bayramı tatili vesilesiyle Limni Gölü büyük bir ilgi gördü. Burası yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgemizin en doğal güzelliklerinden birisi. Daha çok ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Limni Gölü’nün doğal güzelliği, bol oksijenli havası, işlenmemiş yerli kuzu etinden yemeleri için ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burası insanların kafa dinleyip huzur bulduğu bir yer. Bayram süresince Limni Gölü’nü 10 binin üzerinde misafir ziyaret etti” diye konuştu.

"Zigana’nın Nazar Boncuğu" Limni Gölü’ne ziyaretçi akını

"Doğası harika"

Doğa ve manzarayı çok beğendiğini söyleyen Ali Süleyman Yavuz, “Limni Gölü ile ilgili İstanbul’da çok bahsettiler, haberlerden de izlemiştik ve 'Biz de bir ziyaret edelim' dedik. Umduğumuzu bulduk, çok temiz bir doğa, manzara çok güzel. Gümüşhane’mizi çok güzel temsil ediyor, kurumlarımızın buradaki çalışmaları çok güzel memnun olduk” dedi. Limni Gölü’nü ziyaret etmek için İstanbul’dan gelen Feza Özkaya, “İstanbul’dan geliyorum, memleketime geldim yıllar sonra. Limni Gölü’nü daha önce çok duymamıştım ama buraya gelip görünce hayran kaldım. Doğası çok harika, çok mutlu oldum. Bugün burada yeşile doydum diyebilirim” dedi.

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