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Güncel
İHA 02.07.2023 09:09

Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu

Edirne'de otomobilin ters yöne girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan iki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu
[Fotograf: AA]

Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde A.Ö'nün kullandığı otomobil, karşıdan gelen E.K'nın kullandığı otomobile çarptı.

Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi çarpışmanın şiddetliyle otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücü ve arkadaşını sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü E.K ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Edirne Trafik Kazası
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