Belediye tarafından, "5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası" kapsamında Kazlıçeşme sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekipleri deniz dibinde, Zeytinburnu Gençlik Merkezi üyeleri de kıyıda temizlik çalışması yürüttü.

Denizden plastik ve cam şişeler, içecek kutuları, plastik kavanoz, cep telefonu, otomobil lastiği gibi çeşitli atık malzemeler çıkaran dalgıçlar, etkinlik sonunda "Sıfır Atık Mavi" yazılı pankart açtı.

Su altından ve kıyıdan toplanan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla yunus şeklindeki maketin içerisinde sergilendi.

Denizin dibinde market arabası ve bisikletle de karşılaşılabiliyor

Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçelerinde "Sıfır Atık" projesine yönelik çalışmaları 2016'dan beri sürdürdüklerini, bugün de bu projeye dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Çevre konusunun, üzerinde sürekli durulması, herkesin özen göstermesi, hayatın tamamına yayılması gereken bir iş olduğunu belirten Arısoy, "Öncelikli hedefimiz denizlere kirliliğin akmaması. Ama aktığında da temizliğini gerçekleştireceğiz. Zeytinburnu'nda 'sıfır atık' projesine destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin, Marmara Denizi'nin şu anda karşı karşıya bulunduğu çevre felaketinin önlenmesi için bir vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Arısoy, konuşmasının ardından "Sıfır Atık Mavi Sözü"nü imzaladı.

Dalış eğitmeni Şeyda Yörük de umduklarından daha kötü durumda olan denizde, ciddi manada atıklar bulunduğunu ifade etti.

Deniz dibinde çok fazla cam şişe ya da metal aksam bulduklarından bahseden Yörük, bazı dalışlarda market arabası ve bisiklet gibi birçok farklı eşyayla karşılaştıklarını anlattı.

"Atıyoruz, gözümüz görmüyor, gönlümüz rahat oluyor ama aşağısı için maalesef durum öyle değil." diyen Yörük, sıfır atık konusunda bilinçli olunması ve dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.