İsmail Aydın, ilçede 33 yıldır kuru yemişçilik yaptığını söyledi.

Öncelikle ustasından karanfilli ve damla sakızlı leblebi yapımını öğrendiğini belirten Aydın, "Bunlarda en büyük sıkıntı, damla sakızı ve karanfil uçucu olduğu için aromasını hapsedemiyorduk. Müşterimiz buradan alıp Edremit'e gittiğinde, ertesi gün paketi açtığında aroma kayboluyordu. Aromasının yok olmaması için yarım kilogramlık, 250 gramlık, 100 gramlık paketlerde hazırlıyorduk." dedi.

Aydın, araştırmaları sonucunda karanfille leblebiyi buluşturup aromasının kalıcılığını sağladığını dile getirdi.

Damla sakızını da leblebinin üzerine ekleyerek ayrı bir tat elde ettiğini anlatan Aydın, "Artık 'Ondan sonra ne yapabiliriz?' derken karadutlu, portakallı, naneli, limonlu yaptım. Şeker hastaları için de katkısız tarçını leblebiyle buluşturdum, tarçınlı leblebi yaptım. Kahveli ve kakaolu da yaparak çeşit sayısını 18'e çıkardık. İmalatımız devam ediyor. Doğal meyveden üretiyoruz, meyvenin kendisini kullanıyoruz."

Müşterilerden İsmail Sönmez ise Gömeç ilçesinden geldiğini, kendisi ve sipariş veren komşuları için kahveli, karadutlu, muzlu, çilekli ve kavrulmuş sarı leblebi aldığını ifade etti.