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Güncel
İHA 09.04.2024 11:55

Zengin kültürleriyle katkı sağlıyorlar

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Nisan Romanlar Gününde yayınladığı mesajında “Romanlar, zengin kültürleriyle toplumumuza büyük katkılar sağlamaktadır” dedi.

Zengin kültürleriyle katkı sağlıyorlar

Vali Aslan 8 Nisan Romanlar Gününde bir kutlama mesajı yayınladı. “Kültürleri ve hayat tarzlarıyla toplumumuza kattıkları renk ile Romanlar, tarih boyunca halkımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur” diyen Vali Aslan, “Çeşitli meslek dallarında ülkemize hizmet eden ve özellikle sanat alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan Romanlar, zengin kültürleriyle toplumumuza büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde ise Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan tarihinin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılarak 7 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girmiştir. Dünya Romanlar Günü dışında da Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik olarak daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için Roman Eylem planı ile yol haritası ve kurumsal sorumlulukları belirlenmiş önemli çalışmaların daha etkin takibi için yine Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurularak, tüm illerde bu yapının örgütlenmesi sağlanmış ve Roman vatandaşlarımız ile kamusal talepler arasında hızlı bir köprü kurulmuştur. Bu vesileyle, başta Düzceli Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutluyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum” ifadelerinde bulundu. 

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