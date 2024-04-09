Giresun’da yol çalışması sırasında meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy ulaşıma kapandı

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Giresun'un Espiye ilçesi Ericek grup yolunda yapılan yol çalışması sırasında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.



Espiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün yol ağında bulunan ilçemiz Ericek Grup Yolu Aydınlar köyü altında Mak-İş Firması tarafından yapılan yol çalışması sırasında meydana gelen heyelan sonucunda ulaşıma kapanmıştır. Yolun açılması çalışmaları ilgili firma tarafından halen devam etmektedir. Söz konusu yol ulaşıma açılıncaya kadar ulaşım Güzelyurt- Yeniköy- Akkaya köyleri bağlantı yolundan sağlanacaktır. Belirtilen yollar dışında kalan güzergahlar can ve mal güvenliği riski taşıdığından kullanılmamalıdır” denildi.