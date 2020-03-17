Haber Giriş: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine büyük darbe: 3 bin 844 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 63 ilde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 bin 844 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 143 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 3 kilogram skunk, 31 kilogram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 943 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 21 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 74 bin 380 liraya el konuldu, 63 ilde 3 bin 844 şüpheli yakalandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:26
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