Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Öğretim Görevlisi Özlem Sayın birlikteliğinde hazırlık çalışması yapılan, ilçemizin kültürünü yansıtan ve önemli değerlerimizden olan köylerimizin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla başlatılan projede ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı." dedi.

İlk çalışmada Korkut, Tödürge ve Özköylerin bebek prototiplerinin hazırlandığını ifade eden Sayın, "İlerleyen dönemde diğer köylerimizin de çalışmasının tamamlanmasıyla Zara bebeklerinin seri üretimine geçilmesini hedefliyoruz. Ayrıca Zara bebeklerinin tescil işlemlerine de başlanıldı." diye konuştu.