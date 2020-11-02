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Elif’i kurtaran itfaiyecilerden Muammer Çelik
3 yaşındaki Elif Perinçek’i Doğanlar Apartmanının enkazından 65 saat sonra sağ çıkaran İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarmadan İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik AA’ya konuştu.
İzmir’deki depremde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
3 yaşındaki Elif Perinçek’i Doğanlar Apartmanının enkazından 65 saat sonra sağ çıkaran İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarmadan İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik AA’ya konuştu.
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