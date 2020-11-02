Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, hafif taşıtlar için otoyolun Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü sağlanıyor.