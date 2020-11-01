Haber Giriş: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsünün briket yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Mustafa Baydemir'in kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İzmir kara yolu Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada İsmail Çetinkaya idaresindeki briket yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs muavini Adem Uçar'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve 7 yolcu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 07:06
- 07:01
- 06:55
- 06:44
- 06:29
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz