Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in girişimleri ekmek fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesinin ardından, esnafın belirlenen kurallara uyup uymadığı ekiplerce kontrol edildi.

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde, 1 lira 80 kuruş olan 210 gram pidenin 2 lira 50 kuruştan sattığı tespit edilen pide salonlarına cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün pide ve lavaş ekmek çıkaran fırınların kepenk kapatacağı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ergenç, kentteki 30 pide salonun hepsinin açık olduğunu ekmek temini konusunda bir sorunun bulunmadığını aktardı.