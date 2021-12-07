KAHRAMANMARAŞ (AA) -

Üngüt Mahallesi'nde Kadir Ö'ye ait iş yerine gelen M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri sahibine ateş etti.

Yaralanan ve çevredekiler tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ö, tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.