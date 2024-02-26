Yunus Emre Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin gebelik öncesi, gebelik dönemi, doğum süreci ve lohusalık döneminde annelere yönelik geniş kapsamlı bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Ulusal Anne Dostu Hastane Değerlendirme ekibi tarafından yapılan yerinde değerlendirmede, her iki hastanenin de standart ve zorunlu kriterleri başarıyla karşıladığı kaydedildi.

Değerlendirmede, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 98,5 puan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin ise 91,3 puana layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, iki hastanede de kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmeti açısından bu hizmetleri kompakt olarak kesintisiz verebilme potansiyeline sahip olduklarını vurgulayan Bildirici, "Mesela eşiniz gebe ise hastanenin kadın doğum polikliniğinden başlayıp, gebe okulunda eğitimi tamamlayıp, Tek Kişilik Doğum Odaları (TDL) biriminde doğumu yapıyor. Daha sonra bebek veya anne ile ilgili sorun yoksa taburcu oluyor." dedi.