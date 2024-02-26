Aksaray’ın şehir içi ulaşımında Türkiye Kart uygulaması başlıyor

Şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplumun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şehir içi trafiğinde yeni düzenlemelere gitti.

Şehir içindeki ulaşım sisteminin tek bir merkezden yönetileceği ve denetleneceği Trafik Yönetim Merkezi kuran Belediye Başkanı Dinçer, akıllı kavşak, akıllı trafik sinyalizasyonu sistemleri ve değişken mesaj uygulaması ile sürdürebilir bir ulaşım ağının altyapısını başlattı.

Türkiye Kart Projesine birçok belediyenin geçiş sürecinin başladığını aktaran Başkan Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak toplu ulaşım araçlarında daha önce başlattığımız kredi kartlı ödemenin yanında Türkiye Kart uygulanmasının da entegrasyonunu başlattık” şeklinde konuştu.

Aksaray’da test aşaması devam eden Türkiye Kart, yakın zaman içerisinde birçok il belediyesinde olduğu gibi Aksaray şehir içi toplu taşıma araçlarının tamamında kullanabilecek.