Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.Y'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Yunanistan
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