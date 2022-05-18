Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, birçoğu uyuşturucu kullandığı esnada olmak üzere 22 şüpheli "uyuşturucu kullanmak", 1 zanlı da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli serbest bırakıldı, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:41
- 16:32
- 16:26
- 16:24
- 16:24
Sıradaki Haber
Hatay'da tarihi eser operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz