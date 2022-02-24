Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi
FETÖ şüphelisi B.U, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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