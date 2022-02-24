Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de seradan muz ve avokado çaldılar
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde, seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çalan iki kişi gözaltına alındı.
Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler C.T. ve E.S, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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