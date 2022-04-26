Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü derece arkeolojik sit alanı konumunda, içinde kayadan oyma çok sayıda oda, kilise, hayvan barınakları ve tünellerin yer aldığı Kayaşehir'in ziyarete açık kısımları turistleri ağırlıyor.

Tarihi alanı gezen Yunan turist kafilesi, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, turistlere bölgede rehberlik eden acente yetkilisi Stefanos Hadjimanolis, yaz aylarında ülkesinden çok sayıda turistin alanı ziyaret edip bölgede hareketlilik oluşturacağını belirterek, "Bizim için Kapadokya sadece balonlar değil, dini, tarihi ve kültürel anlamda önemli bir turizm adresi. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak bu mekanın gelecek yıllarda yüz binlerce turist ağılayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turistlerden Venieris Dimitris ise bölgenin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin arasında gezinti yapmaktan keyif aldığını anlatarak, "Burası gerçekten harika bir yer. Gördüklerimizden hepimiz çok etkilendik. Buranın tanıtımının artması ile hem bölgeye hem de Kayaşehir'e daha fazla Yunan turist kafilesinin geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.