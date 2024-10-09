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Güncel
AA 09.10.2024 13:37

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında kent merkezi, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

Kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran ekipler, araçta 28,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, B.E ve F.Ç. gözaltına alındı.

Boğazlıyan ilçesindeki operasyonda ise Kayseri'den ilçeye bir otomobilde uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, araçtaki U.B. ile M.Ş'yi gözaltına aldı, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yerköy ilçesinde ise bir otomobilde esrar ele geçirildi, O.D, M.G.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Uyuşturucu Yozgat
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