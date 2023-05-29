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Güncel
İHA 29.05.2023 13:22

Yozgat’ta sevinç kutlamaları başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında Yozgat’ta vatandaşlar meydanlara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Yozgat’ta sevinç kutlamaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlarına göre zaferi, Yozgat’ta Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğdu.

Yozgat’ta sevinç kutlamaları başladı



Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu.

Yozgat’ta sevinç kutlamaları başladı




Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu. Kutlamaya katılan vatandaşlardan Gökhan Şahin mutlu olduklarını söyleyerek sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi. Yozgatlılar olarak her zaman Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Murat Duyar ise mutluluğunu ifade etti.

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