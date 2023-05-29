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Güncel
İHA 29.05.2023 13:14

Kars'ta seçim sonuçları kutlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması sonunda Kars’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik destek veren vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kars'ta seçim sonuçları kutlandı
[Fotograf: İHA]

Ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Faikbey Caddesi üzerindeki AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen vatandaşlar, burada sloganlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığı seslenen Milletvekili Adem Çalkın, vatandaşların destekleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden başkan seçildiğini söyledi. Çalkın, “Siz yedi düvele karşı Amerika’ya, Avrupa’ya, FETÖ’ye karşı hepsine karşı millet olarak, millet olarak ne dedi cumhurbaşkanımız; ‘topunuz gelin’ dedi. Allah’ın izniyle, Allah’ın yardımıyla ve sizin desteklerinizle, bu aziz milletin, bu necip milletin, bu eli öpülesi milletin destekleriyle Cumhurbaşkanımızın yeniden seçtiniz” dedi.

Kars'ta seçim sonuçları kutlandı

Çalkın, “Başlasın Türkiye Yüzyılı, 1923’te nasıl ki yedi düvele karşı o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nasıl ki mücadele ettiler. Bugün sizlerde milletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, devletimiz için birlik oldunuz, beraber oldunuz ve cumhurbaşkanımızı yedirmediniz.” diye konuştu.  

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