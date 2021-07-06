Sağlık kuruluşlarının yanı sıra farklı noktalarda da aşılama yapan sağlık ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek Yozgat'ın Karacalar köyünde ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid-19 aşısı yaptı.

İşçilerden Ümran Aksakal, AA muhabirine, mangal kömürü üretiminde çalıştıklarını ve şehre gidemediklerini söyledi.

Sağlık ekiplerinin üretim alanına geldiğini belirten Aksakal, "Aşımızı yaptırdık, sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 6 ay buradayız, inşallah bir ay sonra ikinci aşımızı da olacağız." dedi.

İsmail Aksal da ayaklarına kadar gelip aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.