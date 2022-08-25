Kadışehri ilçesinde vücuduna tutunan keneyi çıkardığı öne sürülen 55 yaşındaki H.D. ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.D, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

H.D, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.D'nin cenazesinin köyünde toprağa verildiği öğrenildi.