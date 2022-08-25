Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesi olan kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Kadışehri ilçesinde vücuduna tutunan keneyi çıkardığı öne sürülen 55 yaşındaki H.D. ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.D, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
H.D, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.D'nin cenazesinin köyünde toprağa verildiği öğrenildi.
Etiketler: KKKA
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