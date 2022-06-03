Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Seyfali Ağtepe, Topçu Göleti'ne dalarak dip temizliği yaptı, jandarma personeli de gölet çevresindeki çöpleri topladı.

Ekipler, botla gölet çevresinde kaçak avcılık denetimi de yaptı.

Topçu köyü muhtarı Zeki Açıkgöz, gazetecilere, gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların çöplerini burada bıraktıklarını söyledi.

Piknik yapan vatandaşlardan çevreye daha duyarlı olmalarını isteyen Açıkgöz, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik çalışmalarına AFAD ekipleri de destek verdi.