Aydın'da bugün öğleden sonra ve hafta sonu merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (03.06.2022 Cuma) ve hafta sonu Aydın Merkez ile doğu ilçelerinde (Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.