Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Sarıgöl'de öğrencilere bisiklet kaskı dağıttı
[fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri 400 öğrenciye bisiklet kaskı hediye etti.
Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Tırazlar Mahallesi Hüseyin Gümüşlü İlkokulunda gerçekleştirilen programda jandarma ekipleri tarafından önce kask kullanımı ve önemine ilişkin bilgiler verildi.
Daha sonra 400 öğrenciye bisiklet kaskı dağıtıldı.
Etiketler: Manisa
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