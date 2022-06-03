İl Emniyet Müdürlüğünce bir süre önce hayata geçirilen "Gürültüsüz bir Kırıkkale" kampanyası kapsamında, kent merkezinde sessiz trafik akışının sağlanması, dar yollardaki ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki olaylara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla bisikletli trafik polisi uygulaması başlatıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2018 yılında 193 ülkenin katılımıyla 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü ilan edildiğini anımsattı.

Bugünün basit, uygun fiyatlı, temiz ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımına ve faydalarına dikkati çekmek için başlatıldığını aktaran Söğüt, "Dünya çapında milyonlarca insan, birincil ulaşım aracı olarak bu vasıtayı kullanmakta. Dünya Bisiklet Günü, tarihin en iyi icatlarından birinin özel bir kutlaması olarak da düşünülebilir. Herkesin yüreğine dokunabilecek bir araç ama ülkemizde istenildiği kadar kullanım alanı bulunmuyor." dedi.

Söğüt, kendilerinin de "Gürültüsüz bir Kırıkkale" kampanyası kapsamında, il merkezinde, özellikle trafik sıkışıklığına hızlı müdahale etmek amacıyla bisikletli trafik polisi uygulamasını başlattıklarını dile getirdi.

Gürültüsüz trafik akışını sağlamak, karbon salınımını ve yakıt tüketimini azaltmak, bisikletin insan sağlığına faydalarını dile getirmek ve trafikte bu tür sürücülere saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bünyemize elektrikli bisiklet kattık. Bu yönde bisikletli trafik polisi sayısını artırmayı istiyoruz. İlerleyen dönemde nasıl bir tepki alacağız, bunları da değerlendiriyoruz. Şu anda çok olumlu tepkiler geliyor. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda da özellikle trafik kazalarında daha çok zarar gören kesim olarak yayalar ve bisikletliler, 'incinebilir yol kullanıcıları' şeklinde nitelendiriliyor. Aslında bunları da insanlarımıza göstererek bir farkındalık yaratıp, ilimizde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve artırılmasını amaçlıyoruz. Sadece emniyet olarak değil, vatandaşlarımızın da buna katılım sağlamasını bekliyoruz. Sağlıklı bir hayat için de bisiklet kullanmanın faydaları var."

Bisikletli trafik polisi Ferhat Sivri de bisikletle istedikleri yere kolay ve hızlıca ulaşabildiklerini belirterek, trafik sıkışıklığına maruz kalmadan rahat bir ulaşım sağladıklarına dikkati çekti.

Bisikletin işlerini önemli derecede kolaylaştırdığını aktaran Sivri, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ve diğer araç sürücülerinin tepkileri de olumlu. Tebrik ediyorlar ve bu şekilde devam etmemizi istiyorlar. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını da talep ediyoruz. Bisiklet sessiz bir araç olduğu için fark edilme noktasında özellikle kavşaklardaki dönüşlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim amacımız, tabii ki farkındalık yaratmak. Polis görevini bisikletle yapabiliyorken, vatandaşların da işlerini kolaylıkla bu şekilde yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Bizi görerek fotoğraf çektirmek isteyenlerden, 'kaç basıyor, ne kadar gidiyor' diye sorular da geliyor. İnsanlarımızın ilgisi güzel ve hoş."