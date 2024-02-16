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Güncel
AA 16.02.2024 11:13

Yozgat'ta "Eğitim ve Güvenlik Projesi" tanıtıldı

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında "Eğitim ve Güvenlik Projesi"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat'ta "Eğitim ve Güvenlik Projesi" tanıtıldı
[Fotograf: AA]

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden İrem Kılınçarslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Aİle ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, toplantıyla teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam konularında öğrencileri bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını açıklandı.

Öcal, proje kapsamında okullarda zaman zaman öğrencilere yönelik eğitim verileceğini ifade etti.

Toplantıya, daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

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