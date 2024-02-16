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Güncel
AA 16.02.2024 11:07

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Çorum'da iş arkadaşları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı
[Fotograf: AA]

Aynı iş yerinde çalışan A.S. ile A.C.E, tartıştıktan sonra ayrıldı.

İkili, bir süre sonra alışveriş merkezi önünde yeniden karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, bıçakla A.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.S, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan A.C.E. ise polis ekiplerince yakalandı.

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