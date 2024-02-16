Eskişehir'de çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında 6 farklı operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyondalar 13 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği kartuşu, 22 adet boşkovan, 4 adet bıçak, 1,4 gram esrar, 40 adet sikke, 1 adet hassas terazi ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.