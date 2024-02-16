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Güncel
İHA 16.02.2024 11:03

Eskişehir'de çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 13 şahsa işlem yapılırken çok sayıda silah, mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Eskişehir'de çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında 6 farklı operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyondalar 13 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği kartuşu, 22 adet boşkovan, 4 adet bıçak, 1,4 gram esrar, 40 adet sikke, 1 adet hassas terazi ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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