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Güncel
AA 16.02.2024 10:36

Bilecik'te selin etkili olduğu köyde tarım arazisi ve yolları su bastı

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde şiddetli yağış, tarım arazisi ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

Bilecik'te selin etkili olduğu köyde tarım arazisi ve yolları su bastı
[Fotograf: AA]

Köyde dün öğleden sonra ve akşam etkili olan sağanak, sel ile dere taşkınına yol açtı. Bu nedenle çok sayıda tarım arazisinde ve iki evde su baskınları meydana geldi.

Yağıştan etkilenen köy içi yolların bir bölümünde ise çöküntü yaşandı. Su altında kalarak kapanan yolda çalışma başlatan Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çabalar sonucu yolu ulaşıma açtı.

Bilecik'te selin etkili olduğu köyde tarım arazisi ve yolları su bastı

Kurtköy'de incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Köy halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aygöl, "Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızdan muvafakatname alınarak DSİ ekiplerince dere ıslah çalışması yapılacak." ifadesini kullandı.

Muhtar Mehmet Çolak da saatler süren yağış nedeniyle yüksek kesimlerden inen suların köyde sele neden olduğunu söyledi.

Derenin taşması sonucu bazı arazilere ve tavuk çiftliğine ulaşım sağladıkları yolun yanı sıra iki evi su bastığını belirten Çolak, "Bazı arazilerimizde zarar var. Gece müdahale ettiler, bugün çalışma devam edecek. Allah razı olsun devletimiz anında müdahale etti. Uzun yıllardır böyle sel yaşamadık." dedi.

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