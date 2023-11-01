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Güncel
İHA 01.11.2023 09:33

Yozgat’ta çiftçi ve doktorların 100. yıl sevdası tarlaya yansıdı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde çiftçi Erol Bağcı, 15 dekarlık tarlasına diş hekimi olan arkadaşları Enes ve Esra Şimşek ile birlikte Cumhuriyet’in 100. yılı anısına traktörle `100` yazdı.

Yozgat’ta çiftçi ve doktorların 100. yıl sevdası tarlaya yansıdı

İlçeye bağlı Arpaç köyünde yaşayan çiftçi Erol Bağcı, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için traktörüne bağladığı pullukla arazisine `100` yazdı.

Bağcı’ya Çekerek Devlet Hastanesi’nde görevli diş hekimleri Enes ve Esra Şimşek çifti de yardım etti. 3 saatlik çalışmanın ardından 15 dekarlık alana `100` sayısı yazıldı. Cumhuriyet’in 100. yılında bu anlamlı etkinlik dron ile görüntülendi.

"3 saat sonunda ortaya çıkardık"

Erol Bağcı, Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı anısına böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, “Arkadaşlarla hep beraber otururken ülkemizin de 100. yılını kutlamak amacıyla ne yapabiliriz diye konuştuk. Daha önce de örneklerini gördüğümüz için tarlamıza 100. yılı anmak için yazı yazmaya karar verdik. 3 arkadaş traktörümüzle 3 saat sonunda 15 dönüm alana 100. yılımızı yazdık. Bizim de elimizden gelen buydu, çiftçi olarak biz de bunu yaptık” dedi.

"100. yıla özel biz de iz bırakmak istedik"

Diş hekimi olarak görev yapan Enes Şimşek ise, Cumhuriyet'imizin 100. yılı için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Erol Bağcı ile sabah karar verdik, traktörümüzü çalıştırdık tarlaya giderek 100. yıl yazısını yazdık. Ceddimizin kanlarıyla suladığı topraklara biz de böyle bir iz bırakmak istedik” şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberlik içinde nice yüzyıllara"

Diş hekimi Esra Şimşek de Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir anı bırakmak istediklerini söyleyerek, “Ülkemiz için mutlu ve gururluyum. Bu sene 100. yıl kutlamaları çok güzel geçti. İnşallah her zaman böyle devam ederiz. Birlik ve beraberlik için nice yüzyıllara” ifadelerini kullandı. 

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