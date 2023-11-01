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Güncel
AA 01.11.2023 09:00

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduğunu bildirdi

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 11 binden fazla yeri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduğunu bildirdi
[Fotograf: AA]

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 11 binden fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan hedeflerin Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri noktalar olduğu öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi içindeki “kara faaliyetlerini” sürdürdüğü ifade edildi.

Ordunun yayımladığı görüntüde harabeye dönmüş Gazze’nin kenar bölgelerinde İsrail askerleri ve zırhlıları görülüyor.

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