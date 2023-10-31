Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2023 23:32

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ramazan U'nun kullandığı plakasız motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Mehmet Ali Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan U. ile arkasında bulunan İbrahim A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Düzce Ovası sisle kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Tesla, ABD'de ilk "otopilot" davasını kazandı
00:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama
00:04
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı iddiası yalanlandı
23:59
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden yardım çağrısı
23:54
Kentsel dönüşüm teklifi Genel Kurul'da
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
FOTO FOKUS
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ