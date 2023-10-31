Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ramazan U'nun kullandığı plakasız motosiklet, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Mehmet Ali Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan U. ile arkasında bulunan İbrahim A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.