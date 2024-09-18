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Güncel
İHA 18.09.2024 14:28

Yozgat’ta ayağı kırılan yılkı atına jandarmadan şefkat eli

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde dağlık alanda yaralı halde bulunan yılkı atı tedavi altına alındı.

Yozgat’ta ayağı kırılan yılkı atına jandarmadan şefkat eli

İlçede yaklaşık 40 yılkı atının yaşamını sürdürdüğü 2 bin 200 rakımlı dağlık alanda atlardan birinin yaralı olduğuna dair ihbarı değerlendiren Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakam Ferit Can’ın talimatları doğrultusunda bölgeye ekip gönderdi.

İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan öncülüğünde dağlık alanı tarayarak sağ ön ayağı kırık olan atı bulan jandarma ekipleri, atı yakalayıp traktör kasasında ilçede bulunan bir yayla evine getirdi.

Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan at tedavi edilerek koruma altına alındı.

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