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Güncel
AA 01.05.2023 11:53

Yozgat'ta afetzede kadınlar depremin izlerini devam ettikleri kurslarla silmeye çalışıyor

Yozgat'ta yurt ve misafirhanelere yerleştirilen depremzede kadınlar, filografi, örgü ve ahşap yakma kurslarına katılıyor.

Yozgat'ta afetzede kadınlar depremin izlerini devam ettikleri kurslarla silmeye çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'nde konaklamaya başlayan depremzede kadınlara yönelik Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli kurslar düzenlendi.

Kurslara katılan kadınlar, filografi yapıyor, patik, çanta gibi çeşitli örgü işleri, ahşap yakma sanatıyla depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Zeynep Şenol, depremzedelere yönelik el sanatları kursu düzenlediklerini söyledi.

Depremzedelerin yaşadığı kötü anıları unutturmayı amaçladıklarını belirten Şenol, "Kursumuza katılan depremzedeler burada bir işle meşgul oluyor, üretim yapıyor, kendilerine veya yakınlarına hediyelik eşya yapıyor. Sohbet ederek sosyalleşiyorlar. İnşallah burada yaptığımız faaliyetlerle depremin etkisini bir nebze unutturabilmişizdir. Kursumuza 30 depremzede katlıyor." dedi.

Malatya'dan gelen depremzede Suna Altınsuyu da kendilerini misafir ettikleri için Yozgatlılara teşekkür ederek, "Depremzedelerin morali biraz daha iyi duruma gelsin diye kurslar açıldı. Bundan memnunuz. Bunlarla meşgul olarak depremi unutup, stres atıyoruz. Bizim için iyi oldu." diye konuştu.

Kursiyer Leyla İzsüren, Hatay'ın Hassa ilçesinden geldiğini söyleyerek, "El işi yapıyoruz, çanta örüyorum. Burada sohbet ediyoruz, bir çok etkinlik yaparak deşarj oluyoruz. Bir nebze olsun deprem günlerini unutuyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Kahvaltı yaptıktan sonra kursa geliyoruz, bizim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

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