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Güncel
İHA 01.05.2023 11:42

Yalova’da Kocadere Katliamı'nın 830 şehidi anıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen 830 vatandaşımız anıldı.

Yalova’da Kocadere Katliamı'nın 830 şehidi anıldı

Anma programı Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende anıta çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, Yunan işgal kuvvetlerinin Rum ve Ermeni çeteleri ile köylerinde vahşice bir soykırım yaptıklarını anlattı.

Kocadere ve Şenköy halkından 830 masum insanın Bekir onbaşının evinde yakılarak ve bir kısmı da denizde boğularak katledildiğini dile getiren Varol, kadın, ihtiyar, çocuk demeden savunmasız masum insanların katledildiğini söyledi.Varol, soykırımın insanlık dışı vahşet olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kocadere Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden anma programda protokol üyeleri ve vatandaşlar anıta karanfil bıraktı.

Öte yandan, şehitler için Kocadere Merkez Camii'nde mevlit-i şerif okutuldu ve ikramlarda bulundu. Törene; Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak ve ilçe protokolü katıldı.

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